Алькарас виграв 10-й матч поспіль, здолавши китайця в Шанхаї

Другий номер рейтингу ATP Карлос Алькарас стартував з перемоги на хардовому турнірі ATP Masters 1000 в Шанхаї, Китай.

В матчі другого кола основної сітки іспанець здолав Шана Цзюньчена з Китаю.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2.

Алькарас виконав 3 подачі навиліт, суперник відповів однією. В іспанця не було подвійних помилок, у китайця було 2. Карлос реалізував 4 з 7 брейкпойнтів, Шан не використав свій єдиний шанс.

Алькарас продовжив свою переможну серію до 10 матчів поспіль. Іспанець виграв 60-й матч на змаганнях АТР 1000 і в третьому колі зіграє проти володаря wild card китайця У Ібіна.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

Друге коло, 5 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Шан Цзюньчен (Китай) – 6:2, 6:2

Також відзначимо, що лідер рейтингу ATP Яннік Сіннер впевнено стартував в Шанхаї.