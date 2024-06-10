Алькарас: Кожен у моїй команді вкладає своє серце у моє вдосконалення як гравця та людини

3-разовий володар Grand Slam Карлос Алькарас подякував за підтримку своїй команді та вболівальникам.

Слова іспанця наводить офіційний сайт Ролан Гаррос.

"Коли я був дитиною, то після уроків одразу біг додому, щоб подивитися цей турнір по телевізору, а тепер я піднімаю трофей на ваших очах. Та підтримка, яку я відчуваю, неймовірна. Я почуваюся як вдома.

Протягом останнього місяця ми виконали неймовірну роботу. Ми дуже важко боролися з травмою. Повенувшись до Мадрида, я почувався погано, а протягом натупних тижнів було чимало сумнівів щодо моєї участі на Ролан Гаррос.

Я дуже вдячний за те, що в мене є така команда. Я знаю, що кожен у моїй команді вкладає своє серце у моє вдосконалення як гравця та людини, тож я дуже вдячний. Я називаю вас командою, але це сім’я", — сказав Алькарас.