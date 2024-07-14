Алькарас: Вімблдон — найкрасивіший турнір

Іспанський тенісит Карлос Алькарас (3) почувався найщасливішою людиною у світі після перемоги над Новаком Джоковичем (2) у фіналі Вімблдона-2024.

Своїми враженнями від видатного тріумфу він поділився під час традиційного післяматчевого інтерв’ю.

"Виграти цей трофей — мрія для мене. 11 років тому в інтерв ’ю я сказав, що моя мрія — виграти Вімблдон. Грати на цьому красивому корті та підняти цей трофей — прекрасне відчуття. Як я і казав раніше, для мене це найкрасивіший турнір, найкрасивіший корт і найкрасивіший трофей", — сказав Алькарас.

"The most beautiful tournament. The most beautiful court. The most beautiful trophy."



Carlos Alcaraz is living his dream as a #Wimbledon champion once again 💚 pic.twitter.com/TfFJ6ZrPik — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Карлос виграв Вімблдон вдруге поспіль — у фінальному матчі минулого року він також переміг Новака Джоковича. Загалом це вже 4 трофей Grand Slam у кар’єрі 21-річного іспанця.