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Алькарас: Вімблдон — найкрасивіший турнір

Игорь Чернявский — 14 липня, 20:00
Алькарас: Вімблдон — найкрасивіший турнір

Іспанський тенісит Карлос Алькарас (3) почувався найщасливішою людиною у світі після перемоги над Новаком Джоковичем (2) у фіналі Вімблдона-2024.

Своїми враженнями від видатного тріумфу він поділився під час традиційного післяматчевого інтерв’ю.

"Виграти цей трофей — мрія для мене. 11 років тому в інтерв’ю я сказав, що моя мрія — виграти Вімблдон. Грати на цьому красивому корті та підняти цей трофей — прекрасне відчуття. Як я і казав раніше, для мене це найкрасивіший турнір, найкрасивіший корт і найкрасивіший трофей", — сказав Алькарас.

Карлос виграв Вімблдон вдруге поспіль — у фінальному матчі минулого року він також переміг Новака Джоковича. Загалом це вже 4 трофей Grand Slam у кар’єрі 21-річного іспанця.

Карлос Алькарас Вімблдон-2024

Карлос Алькарас

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