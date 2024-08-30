Не реалізувала 7 матчболів: Калініна поступилась на старті парного розряду US Open-2024

Українка Ангеліна Калініна у парі з італійкою Мартіною Тревізан обіграли американо-польський дует Кетрін Гаррісон/Аліція Росольська у першому колі парного розряду US Open-2024.

Матч тривав 2 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 5:7, 7:6(9), 6:3. Калініна та Тревізан жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 7 з 17 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що у другому сеті україно-італійська пара не реалізувала 7 матчболів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд, жінки

Призовий фонд — $75,000,000

Перше коло, 29 серпня

Кетрін Гаррісон (США)/Аліція Росольська (Польща) — Ангеліна Калініна (Україна)/ Мартіна Тревізан (Італія) 5:7, 7:6(9), 6:3

Напередодні Калініна покинула одиночний розряд після поразки від Еліни Світоліної.