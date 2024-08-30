Не реалізувала 7 матчболів: Калініна поступилась на старті парного розряду US Open-2024
Українка Ангеліна Калініна у парі з італійкою Мартіною Тревізан обіграли американо-польський дует Кетрін Гаррісон/Аліція Росольська у першому колі парного розряду US Open-2024.
Матч тривав 2 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 5:7, 7:6(9), 6:3. Калініна та Тревізан жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 7 з 17 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що у другому сеті україно-італійська пара не реалізувала 7 матчболів.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд, жінки
Призовий фонд — $75,000,000
Перше коло, 29 серпня
Кетрін Гаррісон (США)/Аліція Росольська (Польща) — Ангеліна Калініна (Україна)/ Мартіна Тревізан (Італія) 5:7, 7:6(9), 6:3
Напередодні Калініна покинула одиночний розряд після поразки від Еліни Світоліної.