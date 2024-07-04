Монфіс переміг Вавринку в найбільш віковому матчі Вімблдону за останні 53 роки

Французький тенісист Гаель Монфіс (33) переміг швейцарця Стена Вавринку (95) у другому колі Вімблдону.

Матч розпочався ще вчора, 3 липня, але через настання півночі поєдинок довелося догравати сьогодні. Загалом гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:4, 7:6(3).

Попри те, що чоловік Еліни Світоліної виграв усі три партії, Вавринка нав’язав гідну боротьбу — у двох з трьох сетів переможець визначався на тайбрейку.

Зазначимо, що це був найбільш віковий матч на Вімблдоні за більш ніж 5 десятиліть. 37-річному Монфісу та 39-річному Вавринці на двох 76 років. Востаннє загальний вік учасників на Вімблдоні був вищим у 1971-му, коли 32-річний Род Лейвер грав з 45-річним Бобом Гау (77 років у сумі).

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Друге коло, 4 липня

Гаель Монфіс (Франція) — Стен Вавринка (Швейцарія) 7:6(5), 6:4, 7:6(3)

У третьому колі Монфіс зіграє проти десяткої ракетки світу Григора Дімітрова (Болгарія). Матч відбудеться завтра, 5 липня.

У ці хвилини дружина Гаеля, Еліна Світоліна, проводить свій поєдинок другого кола проти німкені Юле Німаєр (90).