Система Hawk-eye припустилася епічної помилки в матчі турніру АТР

Скандальний епізод трапився у матчі 1/4 фіналу грунтового турніру АТР у місті Умаг (Хорватія) між Даміром Джумхуром (108) і Маттео Арнальді (34).

Під час тай-брейку першого сету Арнальді в одному з розіграшів пробив у аут, що було чітко видно по сліду від мяча на грунтовому покритті корту. Проте автоматична система Hawk-eye припустилася грубої помилки та зафіксувала влучання в корт.

Bonne ou faute ? 😅



Ce service de Matteo Arnaldi a été jugé "IN" par le système d'arbitrage électronique au tournoi d'Umag.



Damir Dzumhur était fou. Il a même pris un avertissement.



Dans ce cas-là, l'arbitre n'a pas le droit de descendre de sa chaise pour aller vérifier la… pic.twitter.com/YYz4Y4lL66 — Tennis Legend (@TennisLegende) July 17, 2026

Згідно з протоколом, суддя на вишці не мав права втручатися в цей епізод і коректувати рішення системи, тому очко віддали Арнальді. Таке рішення розлютило Джумхура, який у підсумку отримав попередження від судді.

Попри цей епізод, боснієць здобув перемогу в важкому трьохсетовому матчі. Доля кожної з партій вирішувалася на тай-брейку: 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (4).

Напередодні Олександра Олійникова вийшла у півфінал турніру WTA 250 у Ясси (Румунія).