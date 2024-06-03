Еліна Світоліна — Єлєна Рибакіна: огляд матчу Ролан Гаррос
Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.
Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд — $24,961,000
Четверте коло, 3 червня
Єлєна Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3
Після поразки Еліна втратить статус першої ракетки України, якою після Відкритого чемпіонату Франції стане Марта Костюк.
Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос.