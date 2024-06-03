Еліна Світоліна — Єлєна Рибакіна: огляд матчу Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Четверте коло, 3 червня

Єлєна Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3

Після поразки Еліна втратить статус першої ракетки України, якою після Відкритого чемпіонату Франції стане Марта Костюк.

Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос.