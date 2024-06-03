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Еліна Світоліна — Єлєна Рибакіна: огляд матчу Ролан Гаррос

Олександр Булава — 3 червня, 23:19
Еліна Світоліна — Єлєна Рибакіна: огляд матчу Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.

Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд $24,961,000
Четверте коло, 3 червня

Єлєна Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3

Після поразки Еліна втратить статус першої ракетки України, якою після Відкритого чемпіонату Франції стане Марта Костюк.

Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос.

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