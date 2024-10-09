Як же їй личить: Світоліна приміряла нову форму збірної України

Найбільш титулована тенісистка в історії України Еліна Світоліна взяла участь у промоції нової форми збірної України з футболу.

У своєму Instagram вона опублікувала пост-колаборацію з акаунтами Adidas Ukraine та Української асоціації футболу.

"Завжди в одній команді", – написала Світоліна, позначивши акаунти УАФ та Adidas.

Сьогодні, 9 жовтня, Adidas представила новий комплект форми збірної України. Відтепер німецька компанія є ексклюзивним постачальником форми для всіх українських збірних.

Напередодні Світоліна пообіцяла розіграти свою ракетку за найбільший донат на збір благодійного фонду Сергія Притули.