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Як же їй личить: Світоліна приміряла нову форму збірної України

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 14:33
Як же їй личить: Світоліна приміряла нову форму збірної України
Getty Images

Найбільш титулована тенісистка в історії України Еліна Світоліна взяла участь у промоції нової форми збірної України з футболу.

У своєму Instagram вона опублікувала пост-колаборацію з акаунтами Adidas Ukraine та Української асоціації футболу.

"Завжди в одній команді", – написала Світоліна, позначивши акаунти УАФ та Adidas.

Сьогодні, 9 жовтня, Adidas представила новий комплект форми збірної України. Відтепер німецька компанія є ексклюзивним постачальником форми для всіх українських збірних.

Напередодні Світоліна пообіцяла розіграти свою ракетку за найбільший донат на збір благодійного фонду Сергія Притули.

Збірна України з футболу Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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