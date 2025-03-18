Юлія Вакуленко – про насильство в юності: Мій тренер казав, що я належу йому

Колишня українська тенісистка відверто розповіла про насилля з боку свого тренера, якого вона зазнала у підлітковому віці.

Зізнання Вакуленко наводить портал Великий теніс України із посиланням на видання L`Equipe.

Ізоляцію, нав'язану тренером, Юлія Вакуленко пережила протягом майже трьох років. Все почалося в готельному номері під час юніорського Ролан Гаррос у травні 1999 року. Тенісистці тоді було 15 років, тренерові – 41. Ім'я наставника у матеріалі не називається.

"Ми ділили одну кімнату. Він ліг поруч зі мною, гладив мене, обіймав. Він казав, що дуже мене кохає, що я належу йому, що стану його дружиною і чемпіонкою лише завдяки йому. Я мала завжди підкорятися, навіть у сексуальних стосунках. Я була його річчю. Це були страшні страждання. Ти починаєш ненавидіти себе, думаєш: "Це тому, що я гарна, це моя провина". Повсякденне життя перетворилося на кошмар. Я не хотіла, щоб настав ранок. Я постійно була наодинці з ним. Він не дозволяв мені спілкуватися з іншими, контролював мій телефон, перевіряв усе. Якщо він був незадоволений, міг не розмовляти зі мною або погано мене тренувати. Це була справжня маніпуляція. Він створив цю ментальну залежність. Я була повністю ізольована, ніхто не міг мені допомогти. Я не бачила виходу", – згадує нині 41-річна українка.

Вихід з'явився у вигляді травми, незадовго до її 18-річчя.

"Я вдарила по кошику з м'ячами і зламала ліву руку. Два місяці я не могла тренуватися і не повернулася до нього. Я хотіла почати нове життя. І вижити".

З того часу Юлії Вакуленко довелось долати важку депресію та анорексію. Зараз екстенісистка мешкає у Іспанії. Розповісти історію з власної юності вона погодилася заради привертання уваги громадськості до проявів насилля з боку тренерів у спорті.

Юлія Вакуленко розпочала професійну кар’єру у 1998 році, а завершила виступи – у 2010-му. На рахунку Юлії 7 титулів ITF в одиночному розряді, а найкращий результат на мейджорах – четверте коло US Open у сезоні-2007. У січні 2008 року тенісистка встановила особистий рекорд у рейтингу – 31 місце.

Нагадаємо, раніше французький тенісист Жюль Марі розповів про принизливе ставлення до себе з боку видатного серба Новака Джоковича.