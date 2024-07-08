Долгополов: Хтось із росіян на Вімблдоні сказав хоч слово про те, що їхня країна розбомбила дитячу лікарню
Колишній український тенісист Олександр Долгополов відреагував на масовий ракетний удар Росії по Україні та ставлення до цього російських спортсменів.
Відповідний пост він написав у Twitter.
"Вімблдон у розпалі. Хтось із російських спортсменів сказав хоч слово про те, що сьогодні їхня країна розбомбила дитячу лікарню і вбила щонайменше 36 мирних жителів?
Так, я так і думав", — написав Долгополов.
Унаслідок удару Росії по території України 8 липня загинуло 33 особи, поранені 140.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла на сьогоднішній поєдинок із чорною стрічкою — на знак скорботи про загиблих внаслідок масованого російського обстрілу 8 липня. Попри складний психологічний стан, українка дуже впевнено переграла суперницю, віддавши їй лише три гейми.