Ястремська поступилась на старті змішаного розряду Вімблдона

Українська тенісистка Даяна Ястремська у парі з австралійцем Максом П'юрселлом поступились американсько-японському дуету Натаніель Леммонс/Енс Шибахара у першому колі змішаного розряду Вімблдона.

Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:2. Ястремська та П'юрселл тричі подали навиліт, допустили дві подвійні помилки та використали 1 з 5 брейк-пойнтів.

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Перше коло, 8 липня

Натаніель Леммонс/Енс Шибахара (США/Японія) — Даяна Ястремська/Макс П'юрселл (Україна/Австралія) 6:1, 6:2

Нагадаємо, Даяна завершила боротьбу в одиничному розряді Вімблдона у третьому колі, де у майже тригодинному матчі поступилась Донні Векич.