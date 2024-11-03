Цуренко зіграє в основній сітці турніру в американському Мідленді

Українська тенісистка Леся Цуренко (122) зіграє в основній сітці турніру серії WTA 125 в американському Мідленді.

Про це повідомляє BTU.

Українка отримала восьмий номер посіву. У першому колі Леся зустрінеться зі словенкою Тамарою Зіданшек (192).

Нагадаємо, Цуренко не змогла дограти матчу першого кола турніру в мексиканській Меріді. До цього на турнірі WTA 1000 у китайському Ухані українка знялася у першому сеті матчу другого кола проти Магди Лінетт через проблеми з правим плечем.

Востаннє наша тенісистка грала на змаганнях нижче за категорію WTA 250 у січні минулого року, коли брала участь на турнірі ITF W60 у Канберрі, де вона дійшла до півфіналу.

Турнір у Мідленді пройде з 4 по 10 листопада.