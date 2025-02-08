Чемпіонка US Open 2019 відклала повернення на корт через апендицит

Колишня четверта ракетка світу та чемпіонка US Open 2019 Б’янка Андреєску змушена відкласти старт сезону-2025 через апендицит.

Канадська тенісистка повідомила у соцмережах, що несподівано відчула сильний біль у животі, після чого їй провели термінову операцію з видалення апендикса.

За словами Андреєску, операція пройшла успішно, і вона вже розпочала відновлення. Тенісистка планує повернутися на корт до ґрунтового сезону та запевняє, що стане "сильнішою, ніж будь-коли".

Останній матч Б’янка провела в жовтні 2024 року, а в грудні оголосила, що пропустить австралійські турніри через особисті обставини.

Андреєску – чемпіонка US Open 2019, колишня четверта ракетка світу, володарка трьох титулів WTA (зокрема Індіан Веллс і Торонто) та перша канадійка, яка виграла турнір Grand Slam в одиночному розряді.