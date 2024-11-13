Алькарас переміг Рубльова на Підсумковому турнірі ATP

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) реабілітувався за поразку на старті Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді. У матчі другого туру він обіграв нейтрального тенісиста з російським паспортом Андрєя Рубльова (8).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6(8). Іспанець 10 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 2 з 4 брейк-пойнтів.

Нагадаємо, у 1 турі Алькарас поступився Касперу Рууду, а Рубльов програв Олександру Звєрєву.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Група В, 2 тур

11 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Андрєй Рубльов (-) 6:3, 7:6(8)

Сьогодні відбудеться ще один матч у групі В, де зустрінуться Александр Звєрєв (Німеччина) та Каспер Рууд (Норвегія). Початок – о 21.30 за київським часом.

Напередодні перша ракетка світу Яннік Сіннер здолав американця Тейлора Фріца, а нейтральний Даніїл Мєдвєдєв переграв австралійця Алекса Де Мінора.