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Алькарас поступився Юмберу та не зміг вийти у чвертьфінал Мастерса в Парижі

Олександр Булава — 31 жовтня, 23:19
Алькарас поступився Юмберу та не зміг вийти у чвертьфінал Мастерса в Парижі

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) поступився французу Юго Юмберу (18) у третьому колі хардового Мастерса в Парижі.

Матч тривав 2 години 19 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 3:6, 7:5. Алькарас 7 разів подав навиліт, 5 разів допустив подвійні помилки та використав 1 з 4 брейк-пойнтів. У Юмбера 8 ейсів, 3 подвійні помилки та 3 використані брейк-пойнти з 6.

У чвертьфіналі суперником француза буде австралієць Джордан Томпсон (28).

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Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – €6,946,835
Третє коло, 31 жовтня

Юго Юмбер (Франція) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:1, 3:6, 7:5

Напередодні нейтральний" тенісист Андрій Рубльов (7) розбив собі коліно ракеткою в матчі другого кола на хардовому Мастерсі в Парижі.

Карлос Алькарас

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