Алькарас пообіцяв зробити татуювання кенгуру, якщо виграє Australian Open

Іспанський тенісист Карлос Алькарас висловив амбіції здобути титул на Australian Open 2025, щоб завершити кар'єрний Grand Slam.

Іспанець пообіцяв зробити собі татуювання, якщо досягне мети. Його слова цитує Tennisaktuell.de:

"Планую зробити тату кенгуру, коли виграю цей титул."

Також тенісист підкреслив важливість відпочинку перед новим сезоном, щоб повернутися на корт свіжим і в найкращій фізичній та психологічній формі.

На цей момент 21-річний гравець вже має у своєму активі титули на French Open (2024), Вімблдоні (2023, 2024) і US Open (2022). У Мельбурні він виграв лише 7 матчів: у 2021 році дійшов до другого раунду, у 2022 — до третього, а в 2023 через травму взагалі не зміг виступити. Цього року він уперше пробився до другої тижня змагань, але програв Александру Звєрєву.

Алькарас наразі готується до дебюту на ATP Finals, де 11 листопада зустрінеться з Каспером Руудом.