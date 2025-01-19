21-річний Алькарас встановив історичний рекорд на турнірах Grand Slam

Третя ракетка світу Карлос Алькарас вийшов до свого десятого чвертьфіналу на турнірах Grand Slam після перемоги над британцем Джеком Дрейпером (18) у матчі четвертого кола Australian Open, що завершився через відмову суперника

21-річний іспанець вже двічі доходив до цієї стадії на кожному з мейджорів: на Australian Open (2023-2024), Ролан Гаррос (2022-2024), Вімблдоні (2023-2024) і US Open (2021-2023).

Алькарас став наймолодшим тенісистом Відкритої ери, який мінімум двічі виходив до чвертьфіналу кожного турніру Grand Slam. Крім того, він здобув 64 перемоги в перших 75 матчах на мейджорах, поступаючись за цим показником лише легендарному Джону Макінрою (65).

Варто зазначити, що Карлос має найкращий відсоток виграних матчів на турнірах Grand Slam для свого віку (21 рік 259 днів): 64-11 (85.33%).

У чвертьфіналі Алькарас зустрінеться з Новаком Джоковичем (7), це буде їхня восьма очна зустріч. Рахунок в очних зустрічах – 4:3 на користь Джоковича, але на турнірах Grand Slam перевага за іспанцем (2:1). На харді серб виграв обидва два попередні матчі.