Чемпіонка світу та бронзова медалістка Олімпійських ігор оголосила про завершення кар'єри
Відома угорська плавчиня Капаш Богларка оголосила про завершення кар'єри в 31-річному віці.
Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах.
"Настав той момент, який я завжди уявляла таким далеким, але ось він настав: я офіційно завершую свою активну кар'єру спортсмена.
Цей шлях, який я пройшла, був набагато більше, ніж просто спорт. Шлях був наповнений боротьбою, радощами, навчанням та відчуттям, що кожна мить того варта. За роки, які я провів у басейні, я дізнався багато чого не тільки як спортсменка, але як і людина. Справжній успіх ніколи не народжується самотнім.
Я вдячна за все, що мені дало плавання, а особливо за людей, які були поруч зі мною всю дорогу. Дякую моїм рідним, друзям, товаришам по команді, тренерам і не в останню чергу вам, дорогі вболівальники, за те, що вірили в мене", – написала вона.
31-річна Капаш на Олімпіаді-2016 виграла бронзову медаль на дистанції 800 м вільним стилем. Також вона вигравала золото ЧС-2019 на дистанції 200 м батерфляєм.
Нагадаємо, чемпіонка Олімпіади в Сеулі встановила світовий рекорд для людей вікової категорії 65-69 на дистанції 10 км з бігу.