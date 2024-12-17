Чемпіонка світу та бронзова медалістка Олімпійських ігор оголосила про завершення кар'єри

Відома угорська плавчиня Капаш Богларка оголосила про завершення кар'єри в 31-річному віці.

Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах.

"Настав той момент, який я завжди уявляла таким далеким, але ось він настав: я офіційно завершую свою активну кар'єру спортсмена.

Цей шлях, який я пройшла, був набагато більше, ніж просто спорт. Шлях був наповнений боротьбою, радощами, навчанням та відчуттям, що кожна мить того варта. За роки, які я провів у басейні, я дізнався багато чого не тільки як спортсменка, але як і людина. Справжній успіх ніколи не народжується самотнім.

Я вдячна за все, що мені дало плавання, а особливо за людей, які були поруч зі мною всю дорогу. Дякую моїм рідним, друзям, товаришам по команді, тренерам і не в останню чергу вам, дорогі вболівальники, за те, що вірили в мене", – написала вона.