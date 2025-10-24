Угорський плавець встановив світовий рекорд. Попередній тримався 10 років

Угорець Хуберт Кош побив світовий рекорд у дисципліні 200 м на спині під час Кубку світу в Торонто, Канада.

Про це повідомляє World Aquatics.

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 показав час 1:45.12. Він на 0,51 секунди перевершив досягнення австралійця Мітча Ларкіна.

During the first day in Toronto of the 2025 Swimming World Cup, Olympic champion Hubert Kós won the men’s 200 backstroke in 1:45.12. He shattered Mitch Larkin’s previous world record of 1:45.63 from 2015, which was the second-oldest male SCM World Record on the books. pic.twitter.com/VmHzdUllyF — Swimming Stats (@SwimmingStats) October 23, 2025

Попередній світовий рекорд протримався 10 років. Ларкін встановив його в 2015 році під час чемпіонату Австралії.

Його відрізок на півдорозі склав 51,60, що на чверть секунди менше, ніж у світового рекорду, але в другій половині запливу Хуберт значно пришвидшився.

23-річний спортсмен святкуючи, бив воду, а його суперники підпливали на його доріжку, щоб привітати.

Італійські плавці замкнули трійку лідерів. Томас Чеккон, олімпійський чемпіон у запливі на 100 метрів, посів друге місце з часом 1:47.49, а Лоренцо Мора посів третє місце з часом 1:50.32.

Плавання. Кубок світу. 200 м на спині

swimmingworldmagazine

Нагадаємо, американка Кейт Дуглас та австралійка Кейлі Макккіоун побили світові рекорди на Кубку світу в Вестмонті.