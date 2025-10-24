Угорський плавець встановив світовий рекорд. Попередній тримався 10 років
Угорець Хуберт Кош побив світовий рекорд у дисципліні 200 м на спині під час Кубку світу в Торонто, Канада.
Про це повідомляє World Aquatics.
Олімпійський чемпіон Парижа-2024 показав час 1:45.12. Він на 0,51 секунди перевершив досягнення австралійця Мітча Ларкіна.
Попередній світовий рекорд протримався 10 років. Ларкін встановив його в 2015 році під час чемпіонату Австралії.
Його відрізок на півдорозі склав 51,60, що на чверть секунди менше, ніж у світового рекорду, але в другій половині запливу Хуберт значно пришвидшився.
23-річний спортсмен святкуючи, бив воду, а його суперники підпливали на його доріжку, щоб привітати.
Італійські плавці замкнули трійку лідерів. Томас Чеккон, олімпійський чемпіон у запливі на 100 метрів, посів друге місце з часом 1:47.49, а Лоренцо Мора посів третє місце з часом 1:50.32.
Плавання. Кубок світу. 200 м на спині
Нагадаємо, американка Кейт Дуглас та австралійка Кейлі Макккіоун побили світові рекорди на Кубку світу в Вестмонті.