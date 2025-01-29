Померла учасниця Олімпіади-1936 та ветеранка Другої світової війни
Померла представниця збірної США на Олімпійських іграх 1936 року Айріс Каммінгз, якій 21 грудня минулого року виповнилося 104 роки.
Про її смерть повідомив телеканал NBC.
Вона вважалася останньою живою учасницею Ігор-1936 у Берліні. Айріс фінішувала четвертою на дистанції 100 метрів брасом на останніх Іграх до 1948 року через Другу світову війну.
"Ми засмучені втратою Айріс Каммінгз, яка померла у віці 104 років. Вона була останньою живою олімпійкою з Олімпійських ігор у Берліні 1936 року, де вона змагалася як плавчиня. Мої думки з її родиною та друзями", – цитує Томаса Баха пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.
Після ОІ Айріс відвідувала Університет Південної Каліфорнії та записалася на програму підготовки пілотів у 1939 році. Наступного року вона отримала ліцензію та працювала льотним інструктором під час війни.
Каммінгз стала пілотом поромної команди AAF Ferry Command у жіночій допоміжній поромній ескадрильї, яка пізніше була включена до складу жіночих пілотів повітряних сил (WASP).
Будучи однією з перших жінок, які пілотували військові літаки США, вона літала на понад 25 типах літаків у США під час Другої світової війни, згідно з Національним музеєм пілотів військово-повітряних сил США Другої світової війни.
Після війни вона вийшла заміж за Говарда Крітчелла і народила двох дітей. Відомо, що свій останній політ вона зробила в 2016 році.
Плавчиня була введена до Національної зали слави інструкторів польотів. Також за життя отримала багато інших відзнак.
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