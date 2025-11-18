Чотириразового призера Олімпійських ігор звинувачують у шахрайстві криптовалютою

Колишній французький плавець Аморі Лево опинився втягнутим у скандал, який пов'язаний з криптовалютою. Його звинуватили у шахрайстві.

Про це пише Swimswam.com.

Скандал пов'язаний зі Spantale, спонсорською платформою, яку Лево створив у 2021 році, призначеною для зв'язку спортсменів та спонсорів за допомогою нової криптовалюти під назвою AEL Token.

У серпні 2021 року родина молодого спортсмена-кінного спорту інвестувала 100 000 євро (116 000 доларів США за сьогоднішнім обмінним курсом) у придбання 6 мільйонів токенів AEL за зниженою ціною.

На початку 2022 року їхній онлайн-портфель мав вартість близько 2,5 мільйона євро (2,9 мільйона доларів США), але батьки спортсмена кажуть, що вони не змогли зняти коштів.

Початкові 100 000 євро надійшли на рахунок у німецькому банку, пов'язаний з французькою компанією під назвою "Amaury Leveaux", але цю компанію було офіційно розпущено у грудні 2020 року – ще до здійснення інвестицій.

29 вересня інвестори подали кримінальну заяву, звинувативши Лево у шахрайстві, хоча паризький прокурор ще не висунув йому звинувачення у злочині.

Інвестори стверджують, що платформа Spantale насправді ніколи не існувала, а токени AEL "не мали жодної корисності, а отже, й цінності". Вони також стверджують, що їх ввів в оману Лево, який, за їхніми словами, пообіцяв їм повне відшкодування, якщо вартість токена впаде нижче певного порогу.

Адвокати інвесторів назвали цю схему "відвертою аферою". Адвокат також стверджує, що відображена вартість портфеля була беззмістовною.

Сам Лево каже, що платформа була реальною, але що він також став жертвою шахрайства з боку криптовалютної компанії, яка займалася технічною стороною проєкту. Він каже, що не контролював механіку токена, і що з токеном були порушення. Він мав бути заблокований і непридатний для продажу протягом певного періоду, але, за словами адвоката Лево, "з незрозумілих причин" токен був проданий.

Лево наполягає як доказ, що він не винен у тому, що не розбагатів, що не зник, і що він не ховається і не тікає від ситуації. Він готує власну кримінальну заяву проти криптокомпанії, з якою він співпрацював.

39-річний француз був одним із найкращих плавців наприкінці 2000-х. На Олімпіаді в Пекіні він здобув два "срібла" (50 м вільним стилем і естафета 4х100). А в Лондоні-2012 додав срібну медаль в естафеті 4х200, а також "золото" в естафеті на 4х100.