Рьою Кобаясі пропустить етап Кубку світу в Закопане

Зірковий японський стрибун Рьою Кобаясі ухвалив рішення пропустити наступний етап Кубку світу в польському Закопане.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Японець, розчарований своїми результатами у поточному сезоні, вирішив відправитися на додаткові тренування у Саппоро. Кобаясі-молодший планує пропустити етап у Закопане, який відбудеться 17 – 19 січня, та повернутися на першому польотному етапі сезону в німецькому Оберстдорфі (24 – 26 січня).

У поточній зимовій кампанії 28-річний японець набирав очки в усіх 14 особистих стартах Кубку світу, проте досі жодного разу не потрапив до чільної десятки.

Нагадаємо, 6 січня австрієць Даніель Чофеніг виграв Турне чотирьох трамплінів. Кобаясі у загальному заліку Турне посів 15 місце.