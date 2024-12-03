Шиффрін: Падіння? Я ще ніколи не відчувала такий тип болю

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін розповіла про свій стан після падіння підчас гігантського слалома в Кіллінгтоні 30 листопада.

Спортсменку цитує Washington Post.

"Мені однозначно пощастило. Але я ще не відчувала такий тип болю, ніколи. Я не могла рухатися, коли лежала на схилі. Я була в повному шоці. Зараз я почуваюся краще, вже можу рухатися", – заявила гірськолижниця.

При падінні Шиффрін отримала глибоку рану в боку. Вона розповіла, коли повернеться до змагань:

"У мене буквально дірка в боку. Потрібен деякий час, щоб рана зажила. Знадобиться декілька тижнів. Потім потрібно буде відновити пошкоджений м’яз, щоб мати змогу витримувати навантаження при проходженні віражів " , – додала спортсменка.

Найімовірніше, Шиффрін повернеться на Кубок світу підчас передноворічного етапу в австрійському Земмерінгу, який відбудеться 28-29 грудня. Етапи у Бівер Кріку та Санкт-Моріці вона, найімовірніше, пропустить.