Шиффрін: Падіння? Я ще ніколи не відчувала такий тип болю
Мікаела Шиффрін
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Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін розповіла про свій стан після падіння підчас гігантського слалома в Кіллінгтоні 30 листопада.
Спортсменку цитує Washington Post.
"Мені однозначно пощастило. Але я ще не відчувала такий тип болю, ніколи. Я не могла рухатися, коли лежала на схилі. Я була в повному шоці. Зараз я почуваюся краще, вже можу рухатися", – заявила гірськолижниця.
При падінні Шиффрін отримала глибоку рану в боку. Вона розповіла, коли повернеться до змагань:
"У мене буквально дірка в боку. Потрібен деякий час, щоб рана зажила. Знадобиться декілька тижнів. Потім потрібно буде відновити пошкоджений м’яз, щоб мати змогу витримувати навантаження при проходженні віражів", –додала спортсменка.
Найімовірніше, Шиффрін повернеться на Кубок світу підчас передноворічного етапу в австрійському Земмерінгу, який відбудеться 28-29 грудня. Етапи у Бівер Кріку та Санкт-Моріці вона, найімовірніше, пропустить.