Відомий німецький стрибун оголосив про завершення кар’єри

Іменитий німецький стрибун на лижах з трампліна Штефан Ляйє ухвалив рішення про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону в віці 33 років.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Ляйє дебютував на Кубку світу в грудні 2014 року. Сумарно здобув одну перемогу та 6 разів піднімався на подіум в особистих стартах на Кубку світу.

У 2019 році Штефан став чемпіоном світу в командному турнірі. Брав участь у Олімпіадах 2014 і 2018 років, де завоював срібло та бронзу командних турнірів відповідно. У 2019 році став третім призером загального заліку Турне чотирьох трамплінів.

У поточному сезоні Ляйє жодного разу не потрапляв у топ-15 на Кубку світу. В загальному заліку він посідає 39 місце з 66 очками в активе.

Минулого тижня про завершення кар’єри оголосив партнер Ляйє по команді Маркус Айзенбіхлер.