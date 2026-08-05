Відомий лижник став професійним велогонщиком

Іменитий норвезький лижник Івер Тільдхейм Андерсен став професійним велогонщиком.

Про підписання контракту з ним оголосила норвезька команда Ringerike, яка виступає в третьому за силою дивізіоні світового велоспорту.

Андерсен приєднався до команди 31 липня поточного року в якості стажера.

"На щастя, Івер не збирається завершувати кар'єру лижника, але ми сподіваємося, що більш серйозна підготовка у велоспорті також допоможе йому стати ще сильнішим у лижних перегонах взимку", – сказано в заяві команди.

Івер Тільдхейм Андерсен – відомий норвезький лижник, за кар'єру здобув дві перемоги на сумарно 5 разів піднімався на подіум у особистих гонках на Кубку світу. 25-річний норвежець у 2021 році став чемпіоном світу серед юніорів.

Нагадаємо, наприкінці березня поточного року професійним велогонщиком відомий французький біатлоніст Емільєн Жаклен.