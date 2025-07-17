Зірковий стрибун не може повноцінно тренуватися через травму
Відомий австрійський стрибун Штефан Крафт уже декілька тижнів не може повноцінно тренуватися через травму коліна.
Про це повідомляє Skijumping.pl.
Біль не дозволяє австрійцеві виконувати усі необхідні вправи та безпосередньо стрибати з трампліна.
"Після завершення сезону я три тижні хворів, організм повністю розслабився. Потім місяць часу все йшло добре, але потім я перенавантажив підколінне сухожилля під час присідань. Біль не відступає вже півтора місяці.
Я багато що можу робити, але не можу стрибати. Даю собі не більше ніж два тижні на повернення на трамплін. Мої плані були інакші, але я мушу визнати реальність", – заявив Крафт.
Минулий сезон 32-річний австрієць завершив третім у загальному заліку Кубку світу. Наприкінці червня лідер збірної України Євген Марусяк зізнався, що його досі мучить біль у гомілкостопі після травми наприкінці минулого сезону.