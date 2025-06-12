Найуспішніший британський гірськолижник завершить кар’єру в 2026 році

Відомий британський гірськолижник Дейв Райдінг завершить спортивну кар’єру наприкінці сезону-2025/26.

Про це повідомляє The Independent.

38-річний ветеран наступного року планує виступити на своїй п’ятій Олімпіаді, після чого повішати лижі на цвях.

Райдінг – найуспішніший гірськолижник в історії Великої Британії та єдиний британець, який перемагав на Кубку світу.

Дейв дебютував у "Білому цирку" в 2010 році. Сумарно 7 разів піднімався на подіум на Кубку світу та здобув одну перемогу – в січні 2022 року на найпрестижнішому етапі сезону в австрійському Кітцбюелі. Завдяки тому успіху Райдінг став найстаршим переможцем слалома в історії чоловічого Кубку світу.

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