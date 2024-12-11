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Зірковий гірськолижник повернеться на Кубок світу із випередженням графіку

Олег Дідух — 11 грудня 2024, 20:31
Зірковий гірськолижник повернеться на Кубок світу із випередженням графіку
Марко Шварц
instagram.com/schwarz_marco

Відомий австрійський гірськолижник Марко Шварц виступить на наступному етапі Кубку світу у французькому Валь д’Ізері.

Про це повідомляє NeveItalia.

Очікується, що австрієць пропустить гігант, який відбудеться у суботу, 14 грудня, та вийде на старт слалома в неділю, 15 грудня. Раніше планувалося, що повернення Шварца відбудеться на етапі в італійській Альта Бадії (22-23 грудня).

Востаннє Шварц виходив на старт гонки Кубку світу 28 грудня 2023 року у швидкісному спуску в італійському Борміо, лідируючи на той момент у загальному заліку. У тій гонці 29-річний австрієць порвав хрестоподібні зв’язки коліна. Влітку 2024 року він також був змушений перенести операцію на спині.

Нагадаємо, минулого тижня свої перші гонки після повернення у спорт провела Ліндсі Вонн.

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