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Кілде перенесе ще одну операцію на плечі

Олег Дідух — 27 січня 2025, 22:20
Кілде перенесе ще одну операцію на плечі
Александер Омодт Кілде
instagram.com/akilde/

Зірковий норвезький гірськолижник Александер Омодт Кілде, який пропускає весь поточний сезон через травму плеча, перенесе ще одну операцію в лютому поточного року.

Спортсмена цитує NeveItalia.

"Процес мого відновлення ще триває, не можу сказати, коли повернуся до тренувань. Але я хочу змагатися наступного року, сподіваюся, все піде добре. Потрібно багато часу і нова операція", – заявив норвежець.

Нагадаємо, Кілде отримав травму плеча в січні минулого року в результаті важкого падіння на етапі Кубку світу в швейцарському Венгені. Влітку в травмованому плечі знайшли інфекцію, після чого спортсмен переніс ще дві операції, проте і їх виявилося недостатньо.

Норвежець є володарем Кубка світу 2020 року, сумарно здобув 21 перемогу і 48 разів піднімався на подіуми на етапах "Білого цирку".

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Александер Омодт Кілде

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