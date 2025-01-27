Кілде перенесе ще одну операцію на плечі

Зірковий норвезький гірськолижник Александер Омодт Кілде, який пропускає весь поточний сезон через травму плеча, перенесе ще одну операцію в лютому поточного року.

Спортсмена цитує NeveItalia.

"Процес мого відновлення ще триває, не можу сказати, коли повернуся до тренувань. Але я хочу змагатися наступного року, сподіваюся, все піде добре. Потрібно багато часу і нова операція", – заявив норвежець.

Нагадаємо, Кілде отримав травму плеча в січні минулого року в результаті важкого падіння на етапі Кубку світу в швейцарському Венгені. Влітку в травмованому плечі знайшли інфекцію, після чого спортсмен переніс ще дві операції, проте і їх виявилося недостатньо.

Норвежець є володарем Кубка світу 2020 року, сумарно здобув 21 перемогу і 48 разів піднімався на подіуми на етапах "Білого цирку".