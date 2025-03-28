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Стрибки з трампліна. Збірна Польщі звільнила головного тренера

Олег Дідух — 28 березня 2025, 16:39
Стрибки з трампліна. Збірна Польщі звільнила головного тренера
Мацей Мацюшак і Томас Турнбіхлер
Skijumping.pl

Австрійський фахівець Томас Турнбіхлер покине посаду головного тренера збірної Польщі зі стрибків з трампліна наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Про таке рішення оголосив президент Польського лижного союзу Адам Малиш під час пресконференції, яка відбулася сьогодні, 28 березня.

На посаді головного тренера збірної Польщі Турнбіхлера замінить Мацей Мацюшак, який наразі є його асистентом. Протягом багатьох років він працював із резервним і молодіжним складами польської команди.

Мацюшак стане першим польським тренером "біло-червоних" з 2016 року, коли свою посаду покинув Лукаш Кручек. Окрім Турнбіхлера, після Кручека з командою працювали австрієць Штефан Хорнгахер і чех Міхал Долежал.

Турнбіхлер очолював збірну Польщі з 2022 року. Головний його успіх – золото Пьотра Жили на чемпіонаті світу 2023 року в особистому турнірі на нормального трампліні. Австрійському фахівцеві запропонували очолити юніорську збірну Польщі, він рішення щодо свого майбутнього ще не ухвалив.

Вчора, 27 березня, Євген Марусяк пройшов кваліфікацію на заключному етапі Кубку світу в Планіці.

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