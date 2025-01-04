Тур де Скі. Клебо виграв скіатлон у Валь ді Ф’ємме

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв передостанній, шостий етап Тур де Скі – скіатлон на 20 км в італійському Валь ді Ф’ємме. На фініші він на 2,4 секунди випередив господаря гонки, італійця Федеріко Пеллегріно. Топ-3 замкнув ще один представник Норвегії, Ян Томас Єнссен.

Один із головних фаворитів гонки, норвежець Сімен Хегстад Крюгер, впав на початку гонки і зламав палицю. У підсумку він фінішував лише 51-м з відставанням у 4 хвилини та 29 секунд від переможця.

Результати шостого етапу:

Загальний залік Тур де Скі:

Вчора спринт класикою у Валь ді Ф’ємме також виграв Клебо. Тур де Скі завершиться у неділю, 5 січня традиційним масстартом на 10 км вільним стилем з фінішем у гору в Альпе ді Черміс.