Лижні гонки. Норвегія та Німеччина виграли командний спринт у Лахті

Норвезький дует Евен Нортуг/Йоханнес Клебо виграв чоловічий командний спринт вільним стилем на заключному етапі Кубку світу в фінському Лахті. У фіналі вони випередили швейцарців Яніка Ріблі та Валеріо Гронда. Топ-3 замкнули французи Рішар Жув і Люка Шанава.

Збірна України у складі Олександра Лісогора та Дениса Мухотінова вилетіла в кваліфікації, показавши 31-й результат із 33 команд-учасниць.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогу здобули німкені Лаура Гіммлер і Колетта Ридцек. Остання вчора в особистому спринті здобула першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу. Другими фінішували шведки Йоханна Хагстрьом і Майя Дальквіст. Топ-3 замкнув швейцарський дует Аня Вебер/Надін Фендріх.

Результати фіналу (жінки):

У жіночому командному спринті збірна України участі не брала.