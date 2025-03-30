Домен Превц встановив новий рекорд світу в стрибках на лижах з трампліна

Словенський стрибун Домен Превц встановив новий рекорд світу в стрибках на лижах з трампліну. Сталося це на домашньому фіналі Кубку світу в Планіці.

В другій спробі Превц пролетів 254,5 метра. Він на 1 метр покращив попередній рекорд, який належав австрійцеві Штефану Крафту та був встановлений 18 березня 2017 року в норвезькому Вікерсунді.

Планіца повертає собі звання кузні рекордів світу після 20-річної перерви. Попередній рекорд світу на "Летальніці" був встановлений 20 березня 2005 року норвежцем Бьорном Айнаром Ромореном – 239 метрів. Після цього рекорд світу оновлювався 6 разів, проте щоразу – в Вікерсунді.

У 2015 році протягом одного дня рекордсменом світу був старший брат Домена Превца, Петер: 14 лютого 2015 року в Вікерсунді він стрибнув на 250 метрів. 14 березня поточного року в Вікерсунді молодша сестра Домена, Ніка Превц, встановила рекорд світу серед жінок – 236 метрів.