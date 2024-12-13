Українські стрибуни виступлять в командному турнірі, повернення Годжі та Сутер. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

П’ятниця, 13 грудня

16:45 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, парний командний турнір (SuperTeam)

Субота, 14 грудня

17:00 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, особистий турнір

Неділя, 15 грудня

17:00 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, особистий турнір

Ще до старту Турне чотирьох трамплінів Кубок світу вперше завітає до Німеччини – на етап у Тітізеє-Нойштадті, який чергується у календарі з іншою німецькою локацією, Клінгенталем. Етапи у Німеччині – це завжди переповнені трибуни та чарівна атмосфера. Бундестім на цьому домашньому етапі використовувати свою національну групу не буде – тільки основних склад із семи спортсменів.

Виступить на "Хохфірстшанце" і збірна України у традиційному складі – Євген Марусяк і Віталій Калініченко. На попередньому етапі у Віслі Марусяк уже був близький до перших очок у поточному сезоні. Сподіваємося, що вже у Нойштадті він їх заробить. Зазначимо, що програму етапу в п’ятницю відкриватиме другий у сезоні командний турнір. При чому, знову не класичний: цього разу спортсмени змагатимуться в парному турнірі (SuperTeam), що знову дасть змогу виступити збірній України. В цілому, такий формат активно просувають саме для того, щоб розширити географію збірних, які здатні взяти в ньому участь.

Що стосується складів команд, то, як і повідомлялося раніше, Пьотр Жила не відібрався до основи збірної Польщі та відправився на Континентальний кубок у фінській Руці, де два тижні тому змагалася еліта в рамках Кубку світу.

x.com/FISskijumping

Словенець Ловро Кос, який жахливо розпочав нинішній сезон, етап у Нойштадті пропускає: він відправився на тренування, підтягувати свою форму. При чому, заміни йому в складі збірної Словенії не буде: підопічні Роберта Хрготи прибули до Німеччини вчотирьох, що можна вважати свідченням того, що у словенців проблеми не лише з основою, а й із резервом.

У неповному складі прибула до Нойштадту і збірна Австрію. Чинний чемпіон світу серед юніорів, Штефан Ембахер, який виступає на Кубку світу через додаткову квоту, відправився на тренування. Заявляти замість нього іншого юніора австрійці не захотіли.

Сумна новина надійшла буквально перед стартом етапу. У віці 61 року пішов з життя знаменитий у минулому тренер Вольфганг Штаєрт. У 1981 – 1989 роках він і сам виступав на Кубку світу як стрибун, проте особливих успіхів не добився, лише тричі потрапивши у топ-10. Кар’єру завершив у віці 25 років через часті травми.

З 1993 до 2003 року він був асистентом легендарного головного тренера збірної Німеччини Райнхарда Хесса, індивідуально працюючи, зокрема, з такими зірками, як Свен Ханнавальд. Після відставки Хесса Штаєрт сам очолив збірну Німеччини, проте пропрацював із Бундестімом лише один сезон, 2003/04 років. Після цього успішно працював зі збірною Росії у 2004 – 2010 роках. Після цього повернувся до роботи в структурі німецьких стрибків, зокрема багато працював над розвитком жіночих стрибків. У Штаєрта залишилося дві доньки.

Гірські лижи

Старти тижня:

Субота, 14 грудня

10:30/14:00 | Валь д’Ізер (Франція), гігантський слалом, чоловіки

20:00 | Бівер Крік (США), швидкісний спуск, жінки

Неділя, 15 грудня

11:00/14:00 | Валь д’Ізер (Франція), слалом, чоловіки

20:00 | Бівер Крік (США), супергігант, жінки

Чоловіки після короткого візитиу до Північної Америки повернулися в Європу, де на них очікує технічний етап у Валь д’Ізері. Головна новина – повернення на Кубок світу після майже річної перерви Марко Шварца, який порвав хрестоподібні зв’язки коліна наприкінці грудня 2023 року на швидкісному спуску в Борміо, лідируючи на той момент у загальному заліку. Після травми коліна австрієць відновився ще влітку, проте після того у нього виникли проблеми ще й зі спиною. У Валь д’Ізері Шварц виступить лише у недільному слаломі, проте відновлення після травми спини в будь-якому випадку відбулося із випередженням графіку. Повертається після пропуску етапу в Бівек Кріку і ще один зірковий австрієць, Мануель Феллер, у якого були невеликі проблеми зі стегном. Останніми днями вони разом тренувалися у Райтеральмі.

А ось чинний віцечемпіон світу, Ей Джей Гінніс, у нинішньому сезоні більше не виступить. Грек переніс операцію на коліні, та вимушений пропустити 3-4 місяці. А ось ексчемпіон світу в гіганті Матьє Фавр домашній етап пропустить через слабку форму. Натомість, Клеман Ноель виступить не лише у слаломі, а й у гіганті.

В той же час, жінки залишаються у Північний Америці, де на них чекає перші швидкісні гонки сезону. При чому, дівчата вперше в історії виступлять у Бівер Кріку на трасі "Birds of Prey", де раніше (зокрема, минулого тижня) змагалися лише чоловіки. Прокладчицею на домашній трасі виступить Ліндсі Вонн, яка минулого тижня у Коппер Маунтін провела свої перші гонки після повернення у великий спорт, набравши необхідні рейтингові очки для потрапляння на Кубок світу. Там вона планує вперше з’явитися наступного тижня у Санкт-Моріці.

Повертається на Кубок світу після 10-місячної перерви Корінн Сутер. Нагадаємо, зіркова швейцарка у січні поточного року порвала хрестоподібні зв’язки коліна на етапі в Кортіні д’Ампеццо. А ось її партнерка по команді та чинна чемпіонка світу, Ясмін Флюрі, після травми ще не відновилась.

Повертається на Кубок світу і зіркова італійка, Соф’я Годжа, хоча на контрольних тренуваннях вона поки що не вражає. Італійка заявила, що збирається також знову виступати в гіганті, де у минулому сезоні до травми підбиралась до призових місць.

Петра Влхова x.com/fisalpine

Достроково завершений поточний сезон для Леони Попович. Останнім часом у неї проблеми зі стабільністю коліна, ймовірно, невдалі результати були пов’язані саме з цим. Найближчим часом вона перенесе операцію. Відкладається повернення на Кубок світу Петри Влхової: вона досі відчуває болі в коліні через проблеми з хрящем. Ймовірно, у поточному календарному році словачку ми не побачимо.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 13 грудня

19:00 | Давос (Швейцарія), командний спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Субота, 14 грудня

18:15 | Давос (Швейцарія), спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Неділя, 15 грудня

12:30 | Давос (Швейцарія), розділка, 20 км, класика, чоловіки

15:00 | Давос (Швейцарія), розділка, 20 км, класика, жінки

Кубок світу з лижних гонок відправляється на традиційний високогірний етап у Давос, який повертається на своє звичне місце в календарі в середині грудня і стане останнім перед стартом Тур де Скі. У напіврезервному складі прибула до Швейцарії збірна Швеції: етап пропускають Ебба Андерссон, Фріда Карлссон і Лінн Сван. Безпосередньо перед стартом відмовилася від участі Майя Дальквіст, яка ще не до кінця відновилася після простуди.

Карлссон, найімовірніше, пропустить і Тур де Скі: проблеми зі стопою ще даються взнаки, і Фріда не хоче ставити під загрозу підготовку до чемпіонату світу. Не виступить в Давосі й один із лідерів чоловічої збірної Швеції, Калле Халварссон. У нього проблеми зі спиною, проте він сподівається, що до старту Тур де Скі встигне відновитися.

x.com/FISCrossCountry

А ось у збірної Фінляндії – навпаки, зіркові повернення та посилення складу: в Давосі виступлять Пертту Хювярінен і Йоханна Матінтало, які пропускали стартові два етапи сезону через незначні травми.

Збірна Норвегії планувала виступити на етапі в Давості у практично оптимальному складі, проте буквально перед стартом втратила Хейді Венг, яка захворіла. Залишається лише зрозуміти, наскільки серйозні проблеми норвежки та наскільки вони вплинуть на її готовність до Тур де Скі, де вона ще тиждень тому здавалася головною фавориткою.