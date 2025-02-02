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Лижні гонки. Діггінс виграла розділку в Коні

Олег Дідух — 2 лютого 2025, 15:28
Лижні гонки. Діггінс виграла розділку в Коні
Джессіка Діггінс
x.com/FISCrossCountry

Американська лижниця Джессіка Діггінс виграла гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в італійському Коні. Вона на 5,1 секунди випередила свою головну суперницю в загальному заліку Кубку світу, норвежку Астрід Ойре Слінд. Топ-3 замкнула фінка Кертту Нісканен.

Україну в цій гонці представляла лише одна спортсменка, Вікторія Олех. Вона показала 55-й результат – найгірший серед усіх спортсменок, які дісталися фінішу. Переможцеві Олех програла 5 хвилин і 9 секунд.

Підсумкові результати:

Раніше у чоловічій розділці 45-м став Олександр Лісогор. Він приніс Україні перші очки на чоловічому Кубку світу з 2013 року.

Вчора спринт у Коні виграла шведка Майя Дальквіст, яка сьогодні замкнула топ-10.

Кубок світу з лижних гонок Джессіка Діггінс Астрід Слінд Кертту Нісканен

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