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Лижні гонки. Лісогор приніс Україні перші очки на Кубку світу з 2013 року

Олег Дідух — 2 лютого 2025, 13:23
Лижні гонки. Лісогор приніс Україні перші очки на Кубку світу з 2013 року
Олександр Лісогор
Getty Images

Український лижник Олександр Лісогор потрапив у залікову зону в розділці на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в Коні (Італія). Він показав 45-й результат, очки за поточною заліковою системою заробляють 50 найкращих.

Для України це перші очки на чоловічому Кубку світу з сезону 2012/2013. Тоді в спринті вільним стилем у Сочі 26 місце посів Руслан Перехода. Тоді очки у загальний залік Кубку світу отримували лише 30 кращих у кожному старті.

Інший представник України у сьогоднішній гонці, Дмитро Романченко, посів 77 місце із 96 учасників.

Перемогу здобув норвежець Харальд Остберг Амундсен, який випередив двох партнерів по команді – Івера Тільдхейма Андерсена та Мартіна Льовстрьома Ньєнгета.

Підсумкові результати:

Вчора спринт у Коні виграв Ерік Вальнеш.

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