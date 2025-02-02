Лижні гонки. Лісогор приніс Україні перші очки на Кубку світу з 2013 року

Український лижник Олександр Лісогор потрапив у залікову зону в розділці на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в Коні (Італія). Він показав 45-й результат, очки за поточною заліковою системою заробляють 50 найкращих.

Для України це перші очки на чоловічому Кубку світу з сезону 2012/2013. Тоді в спринті вільним стилем у Сочі 26 місце посів Руслан Перехода. Тоді очки у загальний залік Кубку світу отримували лише 30 кращих у кожному старті.

Інший представник України у сьогоднішній гонці, Дмитро Романченко, посів 77 місце із 96 учасників.

Перемогу здобув норвежець Харальд Остберг Амундсен, який випередив двох партнерів по команді – Івера Тільдхейма Андерсена та Мартіна Льовстрьома Ньєнгета.

Підсумкові результати:

Вчора спринт у Коні виграв Ерік Вальнеш.