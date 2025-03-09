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Гірські лижі. Труппе сенсаційно виграла слалом в Оре

Олег Дідух — 9 березня 2025, 14:45
Гірські лижі. Труппе сенсаційно виграла слалом в Оре

Австрійська гірськолижниця Катаріна Труппе несподівано виграла слалом на етапі Кубку світу в шведському Оре. Вона всього на 0,05 секунди випередила свою партнерку по команді, Катаріну Лінсбергер, і здобула свою першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу.

Зіркова американка Мікаела Шиффрін лідирувала після першої спроби, проте в другому раунді відступила на третє підсумкову позицію.

Шведка Сара Хектор показала третій результат у першій спробі, проте отримала дискваліфікацію за те, що її кріплення не відповідали нормам регламенту.

Підсумкові результати:

Вчора, 8 березня, гігант в Оре виграла Федеріка Бріньоне. Наступний етап жіночого Кубку світу відбудеться в італійському Ла Туїле 14 – 16 березня. У програмі запланований швидкісний спуск і два супергіганти.

Мікаела Шиффрін Кубок світу з гірських лиж Катаріна Лінсбергер Катаріна Труппе

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