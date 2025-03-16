Ексбіатлоніст Хедегарт став другим на Кубку світу з лижних гонок у Осло

Норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен виграв гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на домашньому етапі Кубку світу в Осло. Для нього це шоста перемога в поточному сезону.

Амундсен на 5,2 секунди випередив колишнього біатлоніста Айнара Хедегарта, який проводив лише свою другу в кар’єрі гонку на Кубку світу.

Топ-3 замкнув лідер загального заліку, Йоханнес Клебо. Четверте місце розділили ще два представники Норвегії – Івер Тільдхейм Андерсен і Андреас Фьорден Реє. Збірна України етап у Осло пропускала.

Підсумкові результати:

Раніше аналогічну жіночу розділку виграла Моа Ілар зі Швеції. Наступна гонка у Кубку світу – спринт вільним стилем у естонському Таллінні, який відбудеться в середу, 19 березня.