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Лижні гонки. Ридцек здобула першу перемогу на Кубку світу, черговий успіх Клебо

Олег Дідух — 21 березня 2025, 23:11
Лижні гонки. Ридцек здобула першу перемогу на Кубку світу, черговий успіх Клебо
Колетта Ридцек
Getty Images

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на заключному етапі Кубку світу-2024/25 з лижних гонок у фінському Лахті. У фіналі він випередив француза Жюля Шаппаза та італійця Федеріко Пеллегріно.

Українці Олександр Лісогор і Денис Мухотінов припинили боротьбу ще на стадії кваліфікації, посівши 83 і 87 місця із 97 учасників відповідно.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок свою першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу здобула німкеня Колетта Ридцек. Молодша сестра легендарного двоборця випередила норвежку Крістін Шістад і швейцарку Надін Фендріх, яка в середу виграла спринт у Таллінні.

Українка Анастасія Нікон у кваліфікації посіла 67 місце з 69 учасниць і не пробилась у стадію плейоф.

Результати фіналу (жінки):

Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок

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