Стрибкова багатоденка Raw Air у 2026 році не відбудеться

Норвезька багатоденка зі стрибків на лижах з трампліна Raw Air у сезоні-2025/26.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

"В 2026 році Raw Air не відбудеться. Ми хоче зосередитися на меншій кількості змагань, проте збільшити їхню цінність та інтерес до них. Ми віримо, що змагання в Осло та Вікерсунді можуть бути більш захоплюючими", – заявив директор Кубку світу зі стрибків з трампліна Сандро Пертіле.

При цьому італійський функціонер припускає повернення Raw Air у 2027 році.

"Ми працюємо з Норвезькою лижною федерацією, щоби запропонувати привабливі змагання, такі, якими вони були колись", – додав Пертіле.

Зазначимо, що Raw Air проводився з сезону-2016/17, багатоденка була створена як аналог легендарному Турне чотирьох трамплінів. У перші роки існування Raw Air складався з 4 локацій – Холменколлен, Тронхейм, Ліллехаммер і Вікерсунд. Проте в останні роки географія турніру ставала дедалі біднішою, а в регламент постійно вносилися суттєві зміни.

Нинішні проблеми Raw Air частково пов’язані з гучним скандалом із махінаціями з костюмами, в який потрапила збірна Норвегії під час домашнього чемпіонату світу-2025 у Тронхеймі.