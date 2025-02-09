Стрибки з трампліна. Німеччина виграла мікст у Лейк Плесіді

Збірна Німеччини зі стрибків з трампліна виграла змішаний командний турнір на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді.

Команда у складі Агнес Райш, Селіни Фрайтаг, Філіпа Раймунда і Андреаса Веллінгера на 12,8 бала випередила норвезький квартет Теа Міньян Бьорнсет, Айрін Марія Квандал, Крістоффер Еріксен Сундал і Йоханн Андре Форфанг.

Топ-3 замкнула збірна Австрія, яку представляли Лізи Едер, Жаклін Зайфрідсбергер, Ян Хьорль і Даніель Чофеніг.

Збірна України у змішаному командному турнірі участі не брала. У суботу, 8 лютого, Євген Марусяк показав 18-й результат у першому особистому старті в Лейк Плесіді.

Підсумкові результати:

У неділю, 9 лютого у чоловіків у Лейк Плесіді відбудеться ще один особистий турнір. Кваліфікація розпочнеться о 15:30 за Києвом, основні змагання – о 17:00.