Гірські лижі. Мейяр зробив переможний дубль у Хаф’єллі

Швейцарський гірськолижник Лоїк Мейяр виграв слалом на етапі Кубку світу в норвезькому Хаф’єллі. Для нього це друга перемога поспіль – вчора на цій же трасі у Хаф’єллі він виграв гігант. Вчорашня перемога для Лоїка була першою на Кубку світу в поточному сезоні.

Сьогодні Мейяр на 0,21 секунди випередив господаря змагань, норвежця Атле Лі Макграта. Топ-3 замкнув бразилець норвезького походження Лукас Бротен. Ще один норвежець, Хенрік Крістофферсен, показав п’ятий результат і зберіг лідерство у слаломному заліку Кубку світу.

Підсумкові результати:

Етап у Хаф’єллі був передостаннім для чоловіків у поточному сезоні. З 22 до 27 березня відбудеться фінал Кубку світу в американському Сан Веллі.