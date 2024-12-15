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Марусяк претендує на рекордний результат для України на Кубку світу

Олег Дідух — 15 грудня 2024, 18:00
Марусяк претендує на рекордний результат для України на Кубку світу
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк вдруге поспіль пробився у залікову зону в особистому старті на Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті. Він стрибнув на 137,5 метри і показав 11-й результат за підсумками першої спроби.

Марусяк претендує на найкращий результат в історії України на Кубку світу зі стрибків з трампліну. Наразі національним рекордом є 11 місце самого Марусяка у березні поточного року на польотному трампліні в норвезькому Вікерсунді. Раніше у кваліфікації Євген показав 24-й результат.

Виграв першу спробу австрієць Міхаель Хайбьок, який випередив лідера Кубку світу, німця П’юса Пашке, і норвежця Крістоффера Еріксена Сундала.

Результати першої спроби:

Другий раунд розпочнеться о 17:09 за київським часом.

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