Легендарний ексстрибун перебуває у важкому стані після аварії на велосипеді

Знаменитий у недавньому минулому словенський стрибун на лижах з трампліна Роберт Краньєц потрапив у велосипедну аварію.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Інцидент трапився минулої п'ятниці, 17 квітня, поблизу містечка Сподня Ліпніца. Спершу Краньєца доправили до лікарні в Єсеніці, а згодом перевезли до Любляни. Стан 44-річного словенця оцінюється як важкий, проте поступово покращується. В крові Краньєца було виявлено 2,5 проміле алкоголю, що, ймовірно, стало однією з причин аварії.

Краньєц виступав на Кубку світу з 1998 по 2019 рік. Здобув 7 перемог і 27 разів піднімався на подіум у особистих стартах. У 2012 році став чемпіоном світу з польотів, у 2010 і 2012 роках завоював Малий кришталевий глобус у заліку гігантських трамплінів. У 2002 році став бронзовим призером Олімпіади в командному турнірі.

Раніше повідомлялося, що Сімон Амманн продовжить кар'єру ще на рік.