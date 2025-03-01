Гірські лижі. Крістофферсен виграв гігант у Краньській Горі

Норвезький гірськолижник Хенрік Крістофферсен виграв гігантський слалом на етапі Кубку світу в словенській Краньській Горі. Для нього це друга перемога у поточному сезоні. Першу він здобув у середині грудня минулого року в слаломі у французькому Валь д’Ізері.

Друге місце посів колишній партнер Крістофферсена по команді Лукас Бротен, для кого це другий подіум після повернення у великий спорт під бразильським прапором. Топ-3 замкнув лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий швидкісний спуск на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі виграла Емма Айхер.

У неділю, 2 березня, у Краньській Горі відбудеться слалом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.