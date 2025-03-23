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Лижні гонки. Клебо завершив сезон перемогою в марафоні

Олег Дідух — 23 березня 2025, 16:40
Лижні гонки. Клебо завершив сезон перемогою в марафоні
Йоханнес Клебо
Getty Images

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв заключний старт Кубку світу-2024/25 з лижних гонок – марафон на 50 км класикою в фінському Лахті. У фінішному спринті він випередив двох партнерів по команді – Мартіна Льовстрьома Ньєнгета та Сімена Хегстада Крюгера.

Збірна України заключну гонку чоловічого сезону пропускала.

Клебо за підсумками сезону вп’яте у кар’єрі став володарем Великого кришталевого глобуса. Раніше він вигравав цей трофей у 2018, 2019, 2022 і 2023 роках. Дистанційний залік Кубку світу виграв Сімен Хегстад Крюгер.

Підсумкові результати:

Раніше останню гонку сезону в жіночому Кубку світу-2024/25 виграла Тереза Йохауг. Джессіга Діггінс зберегла лідерство у дистанційному заліку, випередивши Астрід Слінд усього на 2 очка.

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