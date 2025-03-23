Гірські лижі. Лукас Фойрштайн здобув першу перемогу в кар’єрі

Австрійський гірськолижник Лукас Фойрштайн виграв супергігант на фіналі Кубку світу в американському Сан Веллі. Для нього це перша перемога та лише другий у кар’єрі подіум на Кубку світу.

Фойрштайн на 0,19 секунди випередив свого партнера по збірній Австрії Рафаеля Хаазера. Трійку кращих замкнув швейцарець Франьо Фон Алльмен. Лідер загального заліку Кубку світу Марко Одерматт фінішував п’ятим.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий супергігант у Сан Веллі виграла Лара Гут-Бехрамі. Другою стала Лара Гут-Бехрамі, для якої це перший подіум на Кубку світу за 7 років.

У вівторок, 25 березня у Сан Веллі відбудеться жіночий гігант. Початок першої спроби – о 17:30 за київським часом.