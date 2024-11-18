Фіаско Хіршера, впевнені перемоги Шиффрін і Ноеля. Підсумки лижного тижня

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Леві (Фінляндія), слалом, жінки

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Леві (Фінляндія), слалом, чоловіки

Шиффрін: ще один крок до сотні перемог

У жінок слалом у Леві завершився максимально банально і прогнозовано – перемогою Мікаели Шиффрін. Вона не зустріла реального супротиву за відсутності своєї головної багаторічної суперниці, Петри Влхової. Словачка продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібних зв’язок коліна, і за найоптимістичнішого сценарію повернеться у другій половині грудня, вже після північноамериканського турне.

Незважаючи на те, що траса у Леві проста та зазвичай результати на ній доволі щільні, американка перемогла більш ніж переконливо – 0,79 секунди переваги над другим місцем. Цього разу Шиффрін не повторювала своїх помилок зразка відкриття сезону в Зольдені та не йшла другу спробу від оборони. 98-ма перемога Мікаели на Кубку світу. Схоже, до феноменального числа в 100 перемог вона дотягнеться ще у календарному 2024 році.

Решта збірної США виглядала вже не так сильно, як три тижні тому на Реттенбахському льодовику. Так, Пола Мольцан знову показала непоганий результат (восьме місце), проте Ніна О’Браєн та відкриття етапу в Зольдені, Кеті Хенсін, зійшли з дистанції ще у першій спробі. Але варто зазначити, що Хенсін до сходу йшла за досить непоганим графіком, тому є підстави сподіватися, що її жовтневий успіх не був випадковим та разовим.

Другою стала Катаріна Лінсбергер. Зіркова австрійська слаломістка повертається на свій піковий рівень? Робити такі висновки поки що зарано. Минулого року Лінсбергер також піднялась на подіум в Леві, проте те потрапляння до топ-3 так і залишилося для неї єдиним у сезоні. Втім, той факт, що і у Зольдені вона показала солідний результат (8 місце), налаштовує на оптимізм.

Топ-3 замкнула Лена Дюрр, яка повертається на подіум після не зовсім вдалої другої половини минулого сезону. Зазначимо, що минулого року німкеня в Леві була на подіумі в обох стартах. Не можна не звернути увагу на успіх її молодої та талановитої партнерки по команді, Емми Айхер. У другій спробі вона здійснила рейд з 22 місця на 9, показавши найкращий чистий час другого заїзду. Шосте потрапляння до топ-10 на Кубку світу для німецького універсала, і третє – у слаломі, який спочатку був її профільною дисципліною.

x.com/fisalpine

Четвертою стала Анна Свенн-Ларссон. Тішить те, що цього разу шведка зуміла уникнути провального старту сезону, як це було минулого року. А ось її партнерка по команді, Сара Хектор, розпочинає нову зимову кампанію невдало. Після 15 місця в своєму улюбленому гіганті в Зольдені у Леві вона показала лише 19-й результат. І це при тому, що зі слаломних трас на Кубку світу саме фінська для олімпійської чемпіонки Пекіну є найбільш успішною.

Непогано виступили два молодих таланти збірної Швеції, Ханна Аронссон-Елфман і Корнелія Елунд. Після першої спроби вони йшли лише у третьому десятку, проте зуміли здійснити рейд на 14 та 17 місця відповідно.

В цілому варто зазначити, що траса в Леві має репутацію однієї з найменш проблемних в плані снігового покриття, оскільки у середині листопада у цій заполярній локації вже тримаються стабільні відчутні мінусові температури. Проте цього разу підчас першої спроби пішов мокрий сніг, як суттєво погіршив стан траси. У зв’язку з цим у першій спробі не було звичних для Леві проривів з далеких стартових номерів. У другому заїзді було доволі багато рейдів з кінця третього десятку, що також говорить про далеко не бездоганний стан снігового полотна.

Досвідчені ветеранки збірної Швейцарії, Венді Холденер та Мішель Гізін, виступили невдало: 16 та 24 місце відповідно. Слабкий старт сезону у виконанні Холденер можна списати на наслідки травми гомілки, через яку вона пропустила майже всю минулу зимову кампанію. Ну а для Гізін невдалий старт сезону вже став звичним явищем, навіть якщо для цього немає жодних об’єктивних передумов.

Підстрахувати ветеранок команди зуміло більш молоде покоління збірної Швейцарії – Каміль Раст і Меляні Мейяр: 5 та 7 місця відповідно. Раст продовжує видавати стабільні високі результати, як і в другій половині минулого сезону. Щодо Мейяр – поспішати з висновками поки що не будемо. Рік тому вона також стала сьомою в Леві, проте у подальшій частині сезону лише раз потрапила до топ-10.

Розчарувала збірна Норвегії, жодна з представниць якої не пробилася до другої спроби. Не набагато краще виступила Італія – у другу спробу вдалося делегувати лише Мартіну Петерліні, яка на одній зі своїх улюблених трас показала 17 результат.

А ось збірна Франції приємно вразила. При чому, зробила це не та, від кого очікували: К’яра Пожно на своїй улюбленій трасі показала лише 32-й результат і до другої спроби не пробилась. А ось Марі Лямур і Кларісс Бреше в другому заїзді здійснили рейд з третього десятка на 11 і 12 місця відповідно. Для 23-річної Бреше це найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу та взагалі лише п’яте потрапляння в залікову зону. ЇЇ ровесниця Лямур стабільно набирати очки почала ще у минулому сезоні, проте для неї 11 місце – це повторення особистого рекорду на Кубку світу.

З 27 на 10 місце в другій спробі прорвалась чинна чемпіонка світу в слаломі, Лоранс Сен-Жермен. Для неї це перше потрапляння до топ-10 за останній рік – з листопада минулого року, коли вона стала сьомою на тій же трасі в Леві. ЇЇ партнерка по команді Елі Нулльмеєр минулого року в Фінляндії двічі стала шостою, проте цього разу зійшла в другій спробі після 12-го результату в першому заїзді.

Зрінка Лютіч instagram.com/zrinkaljutic

Топ-6 замкнула Зрінка Лютіч, яка в другій спробі відступила на три позиції. Талановита хорватка не зуміла скористатися відсутністю Влхової та піднятися на подіум. Нікуди не поділися проблеми її партнерки по команді, Леони Попович, яка після другого місця в Леві рік тому жодного разу не піднімалася вище восьмого місця на Кубку світу.

Не зуміла подолати спад у кар’єрі й Мартіна Дубовска, для якої траса в Леві завжди була улюбленою. В другій спробі чешка зійшла з дистанції, хоча і після першого заїзду була невисоко – 21 місце. Тренування зі знаменитим Лівіо Магоні поки що ніякої користі їй не принесли.

Розчарували кілька молодих талантів. Чинна чемпіонка світу серед юніорів у слаломі, Дженіфера Германе, стала лише 21-ю, хоча наприкінці минулого сезону, здавалося, вже міцно закріпилася у топ-10. Зійшла у другій спробі Лара Кольтурі, яка після першого заїзду йшла 16-ю. Спроби Рози Похйолайнен впоратися з наслідками розриву хрестоподібних зв’язок коліна залишаються невдалими. На домашній трасі фінка розпочала непогано, проте занадто слабко пройшла круту ділянку і залишилася без другої спроби – 42 місце. Востаннє очки на Кубку світу Похйолайнен набирала майже три роки тому – ще у січні 2022 року в Шладмінгу…

Ноель повертається на вершину

У чоловіків настільки ж впевнену перемогу здобув Клеман Ноель, навіть його перевага над другим місцем виявилась практично ідентичною: 0,80 секунд проти 0,79 у Шиффрін. Для француза це 11-та перемога на Кубку світу і перша з січня 2023 року. Ноель завжди був нестабільний, часто помилявся, сходив з дистанції, проте протягом багатьох років у нього була репутація найсильнішого за потенціалом слаломіста світу.

Попередні два сезони для француза були відверто невдалими, при чому, проблема була не лише в нестабільності, а й у тому, що Клеману не вдавалося демонструвати колишніх ураганних швидкостей. І в неділю в Леві ми вперше за тривалий час побачили старого-доброго Ноеля – того самого, боротися з яким за відсутності помилок у француза було практично неможливо.

Вже у першій спробі олімпійський чемпіон Пекіна показав найкращий результат, незважаючи на доволі відчутний збій, який вартував йому приблизно півсекунди. У другій спробі Клеман довів свою перевагу до практично розгромної за мірками траси в Леві, яка дуже часто дарує невеликі розриви.

Якщо суботній жіночий слалом через примхи погоди проходив у незвичному ключі, то в неділю в Леві все відбувалося саме за тим сценарієм, за яким проходять старти у цій локації зазвичай. Через холодну погоду траса трималася досить добре, пізні стартові номери мали можливість проявити себе в повній мірі, а розриви були дуже невеликими: вся топ-30 першої спроби помістилася в 1,95 секунди.

Catch all the action from the Men's race in Levi! 🏔️🔥 Don’t miss the best moments from an epic day on the slopes! 🎿✨ #FISAlpine pic.twitter.com/fTJD7ZPpkw — FIS Alpine (@fisalpine) November 17, 2024

Рейдів у другій спробі через хорошу готовність снігового полотна було небагато. Щоправда, сприяли цьому й особливості постановки траси. На першій спробі конфігурація траси була досить складною з технічної точки зору, в другому заїзді – навпаки, дуже простою: друга спроба була приблизно на 5 секунд швидкою за першу.

Варто зазначити, що блискуче виступив у Леві не лише Ноель, а і його партнер по збірній Франції Стівен Ам’єз. Після першої спроби він сенсаційно замикав топ-3. У другому заїзді Стівен трішки відступив, проте не провалився: шосте місце (повторення особистого рекорду) і сумарно лише четверте за кар’єру потрапляння до топ-10 на Кубку світу.

Другим став Хенрік Крістофферсен, який видав найкращий чистий результат другої спроби і прорвався з 11 місця на друге. Легендарний норвежець міг поборотися і за перемогу, проте занадто багато програв у першому заїзді. Крістофферсен піднявся на подіум у обох гонках на старті нинішнього сезону – схоже, проблема з налаштуванням лиж Van Deer залишилась позаду.

В цілому збірна Норвегії виглядала значно слабкіше, ніж на відкритті сезону в Зольдені, де скандинавам вдалося забрати весь подіум. Александер Стеен Ольсен став восьмим, Атле Лі Макграт 12-м, а Тімон Хауган – 14-м. Втім, загальний командний рівень скандинавів дуже високий: до залікової зони потрапило відразу 6 представників збірної Норвегії. Відзначимо 19 місце Себастьяна Фосса Солевога. Для колишнього чемпіона світу в слаломі це найкращий результат на Кубку світу з часів фіналу сезону-2022/23 в андорському Сольдеу.

Як і у Зольдені, четвертим став екснорвежець Лукас Бротен – зірковому представникові збірної Бразилії не вистачило всього 0,1 секунди до першого подіуму після повернення. Втім, з таким рівнем, який демонструє Лукас, це лише питання часу. А ось інше зіркове повернення, Марсель Хіршер, у Леві провалився: лише 46 місце з 50 спортсменів, які дісталися фінішу першої спроби. Схоже, у слаломі легендарний австро-нідерландець поки що не готовий до боротьби на найвищому рівні.

Не пустив Бротена на подіум Лоїк Мейяр. Нагадаємо, відкриття сезону в Зольдені швейцарець пропустив через болі в спині, його участь у слаломі в Леві також тривалий час була під питанням. І піднятися на подіум за таких обставин – дуже гідний результат. Блискуче виступив у Леві й партнер Мейяра по команді, Тангі Неф. Швейцарець, якому завтра виповниться 28 років, замкнув топ-5 – найкращий результат у його кар’єрі на Кубку світу.

Лоїк Мейяр x.com/fisalpine

А ось збірна Австрії етап у Леві провалила. Лідер команди та чинний володар Кубку світу в слаломі, Мануель Феллер, зійшов у другій спробі, проте і до цього не вражав, показавши лише 15-й результат у першому заїзді. У підсумку найкращим з австрійців став Адріан Пертль – 15 місце. Повернувся на Кубок світу після важкої травми Крістіан Хіршбюель, який пропустив майже три роки. 34-річний австрієць отримав дискваліфікацію в першій спробі. Правою лижою він проїхав одні з воріт не з того боку, проте або не помітив цього, або вирішив, що цього не помітять судді, та продовжив гонку. Втім, якби не дискваліфікація, Хіршбюель би впевнено відібрався до другої спроби: в цілому з готовністю в нього все непогано, і результати скоро прийдуть.

Ще гірше за австрійців виступила збірна Італії, жоден з представників якої не відібрався до другої спроби. Зійшов з дистанції Алекс Вінатцер, проте і до моменту сходу він демонстрував не надто високий темп. Враховуючи його п’яте місце у Зольдені, зміщення спеціалізації італійця в бік гіганта вже можна вважати стійким трендом. Натомість, відразу двох представників у топ-10 делегувала збірна Хорватії: 9 та 10 місця посіли Самуель Колега та Філіп Зубчіч відповідно. Розчарував лідер збірної Великої Британії Дейв Райдінг, який у другій спробі відступив з 5 місця на 16.

Як уже зазначалося вище, через хорошу готовність траси рейдів у другій спробі було небагато. Автором одного з них став Крістоффер Якобсен, який прорвався з 26 місця на 11. При цьому, в першій спробі швед не допускався грубих помилок, а просто пройшов дистанцію в невисокому темпі, що для нього нехарактерно. З 24 місця на 13 прорвався Бенжамін Річі. Для 24-річного американця це найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу.

Також авторами міні-сенсацій стали естонець Торміс Лайне та фін Едуард Халльберг. Так, естонець у другій спробі допустився грубої помилки і в підсумку став 27-м – найгірший результат серед усіх, хто дістався фінішу обох спроб. Проте для Лайне це перші в кар’єрі очки на Кубку світу, де він дебютував ще чотири роки тому.

Що стосується Халльберга, то він після першої спроби взагалі йшов восьмим, проте у підсумку відступив аж на 24-ту позицію. Едуард явно перенервував перед домашньою публікою і допустився кількох абсолютно необов’язкових помарок. Якщо винести їх за дужки – 24-річний фін видав два непоганих заїзди. У подальшому на нього варто звернути увагу – потенціал у хлопця є.

Триває чорна полоса у кар’єрі Ей Джея Гінніса, який показав лише 45-й результат. Проте насправді для грека все не так погано. Під кінець першої спроби він припустився грубої помилки, яка вартувала йому приблизно двох секунд. До неї віцечемпіон світу 2023 року йшов у дуже непоганому темпі: швидко ходити слалом він не розучився, і, цілком імовірно, вже найближчим часом доведе це на практиці. Можливо, вже цього вікенду в Гурглі.

Загальний залік Кубку світу (чоловіки):

Загальний залік Кубку світу (жінки):