Чеську гірськолижницю вивели зі штучної коми, в якій вона була 4 тижні

Чеську лижницю Терезу Нову вивели зі штучної коми через чотири тижні після операції на головному мозку для лікування травм, які вона отримала під час важкого падіння під час тренувального забігу.

Про це пише AP News.

"Після важкої черепно-мозкової травми її поступово пробудили від штучного сну, і сьогодні вона буде транспортована з травматологічної клініки в Німеччині назад до Чеської Республіки", – сказано в повідомлені від чеської збірної.

27-річна Нова розбилася 24 січня в Гарміш-Партенкірхені, Німеччина, під час тренувального заїзду для швидкісного спуску наступного дня.

У результаті падіння вона отримала серйозні травми голови. Терезі робили операцію, щоб зменшити набряк мозку, а також перелом в очниці. Тепер її реабілітацією тепер будуть займатися лікарі в Чехії.

"Нас попереду чекає довгий шлях до відновлення, але я переконаний, що ми впораємося", — цитує BBC тренера з лижних видів спорту Чехії Ондрей Берндта.

Нова брала участь у чотирьох стартах на Олімпіаді в Пекіні у 2022 році, її найкращим результатом стало 14-е місце у комбінації.