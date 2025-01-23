Момент істини для Марусяка, повернення Клебо. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 25 січня

17:30 | Оберстдорф (Німеччина), HS 235, особистий польотний турнір

Неділя, 26 січня

17:00 | Оберстдорф (Німеччина), HS 235, особистий польотний турнір

За традицією, наприкінці січня, переваливши за екватор, Кубок світу зі стрибків з трампліна відправляється на перший польотний етап сезону, яким цього разу буде не австрійський Кульм, а німецький Оберстдорф. У цьому місті на півдні Баварії стрибуни уже побували місяць тому на першому етапі Турне чотирьох трамплінів, проте цього разу вони змагатимуться не на "Шаттенберг шанце", а на гігантському трампліні імені Хайні Клопфера.

Skijumping.pl

Після того, як на попередньому етапі в Закопане збірна України виступала в укороченому складі з одного Євгена Марусяка, в Оберстдорфі на Кубок світу повертається Віталій Калініченко, який попередні два вікенди провів на Континентальному кубку в Клінгенталі та Бішофсхофені. Жодного очка набрати не вдалося: обидва старти в Клінгенталі скасували через важкі погодні умови, а у Бішофсхофені Віталій двічі не потрапляв у топ-30.

Майбутній етап у Оберстдорфі буде важливим для лідера нашої команди, Євгена Марусяка. За останні декілька років він зарекомендував себе як яскраво виражений майстер саме польотів, тому найближчого вікенду можемо розраховувати на хороші результати від лідера збірної України. У попередні два сезоні Марусяк свої перші в сезоні очки в Кубок світу набирав саме наприкінці січня на перших польотних етапах сезону, проте цього разу Євген підходить до цієї стадії зимової кампанії уже з трьома потрапляннями у топ-30 та сумарно 28 очками в загальному заліку.

Цікаво буде поспостерігати за збірними Словенії та Норвегії, які після невдалої першої половини сезону дуже непогано виступили у Закопане. Враховуючи, що і словенці, і норвежці традиційно вважаються сильними польотчиками, в Оберстдорфі від них можна чекати ще сильніших результатів.

Що стосується змін у складах інших команд, то, перш за все, слід згадати про повернення на Кубок світу Рьою Кобаясі. Зірковий японець невдало розпочав поточний сезон, і після Турне вирішив зробити паузу у виступах: він відправився на додатковий збір в Японію, побув удома та попрацював над огріхами в техніці.

Одна зміна є і у складі збірної Польщі: Пьотр Жила повертається на Кубок світу, за бортом залишився Давід Кубацкі. Рішення цілком логічне, враховуючи, що Жила – хороший польотчик, у той час як Кубацкі на гігантських трамплінах зазвичай виступає доволі слабко. Також на етапі в Оберстдорфі вдруге в сезоні планує виставити свою національну групу збірна Німеччини. Першу спробу вони вже використали на другому етапі Турне чотирьох трамплінів у Гарміш-Партенкірхені.

Гірські лижі

Старти тижня:

П’ятниця, 24 січня

12:30 | Кітцбюель (Австрія), супергігант, чоловіки

Субота, 25 січня

11:15 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск, жінки

12:30 | Кітцбюель (Австрія), швидкісний спуск, чоловіки

Неділя, 26 січня

12:00 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), супергігант, жінки

11:15/14:30 | Кітцбюель (Австрія), слалом, чоловіки

Чоловіки-гірськолижники слідом за Венгеном відправляються на найпрестижніший етап у сезоні – в австрійському Кітцбюелі. Культовий статус легендарних "Ханненкамм реннен" проявляється в усьому: підвищених призових, феноменальній відвідуваності та кількості зіркових гостей на трибунах.

x.com/fisalpine

Головним стартом програми етапу в Кітцбюелі, як і зазвичай, буде суботній швидкісний спуск на "Штрайфі" – найскладнішій та найбільш небезпечній трасі світу. "Штрайф" почав збирати свою криваву данину ще на тренуваннях: у середу під час другого тренування порвав хрестоподібні зв’язки коліна та меніск Фелікс Хаккер. 25-річний австрієць у поточному сезоні домінував на Кубку Європи та навіть досить успішно завітав на Кубок світу на етапі у Борміо наприкінці минулого року: 23 і 14 місця. Проте тепер нинішня зимова кампанія для нього завершена.

Напередодні етапу в австрійських ЗМІ з’явилося сенсаційне повідомлення: Вінсент Кріхмайр спробує вийти на старт п’ятничного супергіганта. Нагадаємо, минулої суботи він важко впав наприкінці швидкісного спуску в Венгені та отримав сильне розтягнення медальної колатеральної зв’язки коліна. Спочатку прогнозувалося, що австрієць в найкращому випадку відновиться до чемпіонату світу.

Заявитися на суботній швидкісний спуск Вінсент не зможе навіть теоретично, оскільки пропустив обидва контрольних тренування. Шанси на те, що Кріхмайр таки вийде на старт, низькі, проте сам австрієць налаштований зробити усе для цього можливе. І той факт, що Вінсент готовий ризикувати своїм здоров’ям заради виступу на "Штрайфі" – найкраща ілюстрація престижності цього етапу.

В той же час, жінки відправилися на швидкісний етап у Гарміш-Партенкірхені, де через тиждень мають з’явитися і чоловіки. Проте з проведенням етапу виникли серйозні труднощі. Через теплу погоду (вдень температура підіймається до +10 градусів) стан снігового полотна знаменитої траси "Кандахар" поганий. Перше тренування в четвер навіть провели вкороченою версією траси, при чому, "обрізали" не верх, а нижню ділянку траси. В цілому, впевненості в тому, що гонки в Гарміші вдасться провести, досі немає.

x.com/fisalpine

Ну а у вівторок у жінок відбувся гігантський слалом у Кронплатці, який подарував доволі несподівану розв’язку: у другій спробі в одному і тому ж місці на верхній ділянці траси зійшли Федеріка Бріньоне та Сара Хектор, які після першої спроби посідали перше та третє місця відповідно.

Для збірної Італії домашній гігант взагалі перетворився на фіаско: окрім Бріньоне, ще у першій спробі (і також на верхній ділянці траси) зійшла з дистанції Соф’я Годжа, а Марта Бассіно взагалі не вийшла на старт. У підсумку найкращою з господарок стала Лара Делла Меа, яка у другій спробі порвалася з 22 місця на 11-те – її найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу.

Свою першу перемогу за майже чотири роки здобула Еліс Робінсон. Другою стала Лара Гут-Бехрамі, що дозволило їй скоротити відставання від Бріньоне в загальному заліку до 55 очок. Швейцарка у поточному сезоні не виблискує, проте виступає значно стабільніше за свою італійську суперницю. Статистика Федеріки у гіганті в поточному сезоні дуже красномовна: 2 перемоги та 3 сходи з дистанції в 5 стартах.

Третьою стала Пола Мольцан – для американки це перший в кар’єрі подіум в гіганті. Доповнили топ-5 молоді таланти – Лара Кольтурі та Зрінка Лютіч. За дуже хорошим графіком ішла у першій спробі Юлія Шайб, проте австрійка помилилася та зійшла з дистанції на нижній частині траси. ЇЇ партнерка по команді Катаріна Лінсбергер пропускала гігант через хворобу.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 24 січня

17:00 | Енгадін (Швейцарія), змішана естафета, 4х7,5 км

Субота, 25 січня

14:15 | Енгадін (Швейцарія), спринт, вільний стиль

Неділя, 26 січня

13:30 | Енгадін (Швейцарія), масстарт, 20 км, вільний стиль, чоловіки

15:30 | Енгадін (Швейцарія), масстарт, 20 км, вільний стиль, жінки

Лижники-гонщики відправляються на етап у швейцарський Енгадін, і змагатимуться на трасах знаменитого марафону серії Ski Classics Ла Діагонела, який відбувся минулого тижня. Траса в Енгадіні, як і більшість на Ski Classics, доволі проста за рельєфом. Тому очікуємо не надто селективних масстартів та п’ятничної змішаної естафети.

Склад учасників етапу в Енгадіні буде далеким від оптимального: багато топових гонщиків вирішили, що виступи на солідній висоті перед чемпіонатом світу в Тронхеймі можуть їх нашкодити. Пропускатиме його цілий ряд зірок збірної Норвегії: Сімен Хегстад Крюгер, Харальд Остберг Амундсен, Ян Томас Єнссен, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Ерік Вальнеш, Хейді Венг і Тереза Йохауг.

x.com/FISCrossCountry

Натомість, повертається на Кубок світу після пропуску попереднього етапу в Ле-Русс Йоханнес Клебо. Вперше в сезоні побачимо на Кубку світу відому дистанційницю Анне К’єрсті Кальво, яка уже практично втратила шанси відібратися до складу команди на домашній чемпіонат світу.

Значні кадрові втрати є і у збірної Швеції. Не виступлять в Енгадіні Ебба Андерссон, Лінн Сван та Фріда Карлссон. Остання взагалі заявила, що до чемпіонату світу на Кубку світу не з’явиться – а це значить, що пропустить вона зокрема і домашній етап у Фалуні. У чоловіків не приїхав у Енгадін Вільям Поромя, який у Ле-Русс здобув першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу. А ось його партнер по команді Едвін Ангер, який у Франції також вперше переміг на елітному рівні, вирішив швейцарський етап не пропускати.

Не побачимо ми в Енгадіні й американку Розі Бреннан. Іменита ветеранка провалює поточний сезон і оголосила про те, що бере паузу у виступах на невизначений термін. Бреннан стверджує, що у неї є певні проблеми зі здоров’ям.